Неприглядная собачья жизнь - между Гаджиево и Снежногорском

Между небом и землёй борьбу за существование ведут полугодовалые малыши-дворняжки. И если едой неравнодушные люди порой их обеспечивают, то теплоты, уюта и любви настоящего хозяина им очень не хватает.

Разорванные в клочья игрушки, погрызенные деревяшки и прочая, оставленная человеком, утварь. Сразу видно, что здесь постарались зубастые питомцы. Так щенки оттачивают навыки охоты и избавляются от молочных зубов. А хочется, чтобы избавились от постоянного чувства нужды: в еде, тепле и отсутствия человеческой заботы.

Бродячим щенкам на вид около полугода. Человек здесь гость нечастый, но судя по остаткам еды, неравнодушные жители всё же стараются их навещать. В социальных сетях, откуда мы и узнали об этой проблеме, зооволонтёры пытаются найти дом для дворняжек, но пока безрезультатно.

Близко к людям собаки не подходят – остерегаются, а где-то вдали предупреждающе лают их взрослые сородичи. Те и вовсе, завидев двуногих, скрываются подальше, видимо, в своё время, пострадали от злых рук

Каждый день, проведённый на улице, сказывается на здоровье щенков. Да и любопытство в этом случае грозит печальными последствиями, вокруг много острых осколков, торчащей проволоки и других опасностей.

Организмы малышей наверняка кишат паразитами, о вакцинации и стерилизации даже говорить не стоит – это приоритетные меры для поступающих в приют животных или нашедших своего хозяина счастливчиков.

Посмотрите на эти мордочки, может, вы найдёте среди них своего друга? Мы нарочно не сообщаем точное местоположение собачьей семьи, но, если у вас есть серьёзные намерения спасти щенков, пишите в сообщения в группу телеканала «Арктик-ТВ» на «ВК».