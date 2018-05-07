Неприятная история ко Дню Победы

Неизвестные на подъёме к Семёновскому озеру, рядом со строящимся детским городком «Сказка», порезали баннеры, установленные к 9 Мая.

Если бы конструкция была повреждена только в одном месте, можно было бы говорить о том, что кто-то случайно её задел. Но баннер с фронтовыми фотографиями и символикой праздника был буквально изрезан на куски. Сказать, что побудило вандалов в преддверии празднования Дня Победы совершить такой кощунственный поступок, вряд ли возможно. Специалисты предприятия «Городские парки и скверы», которые в том числе занимаются украшением города, попытались заклеить порезанное полотно, но перед 9 Мая баннер должны заменить. Установка нового обойдётся почти в 70 тысяч рублей. А вот оценить моральный ущерб от действий вандалов – гораздо сложнее.