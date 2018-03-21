Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»Делёжку «Арктического пирога» затягивает Канада
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День за днём с «Арктик-ТВ»21.03.18 12:15

Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказала в конце февраля о некоторых неприглядных процессах, происходящих в УМВ России по Мурманской области, 7 лет возглавляет которое генерал-майор Игорь Баталов - человек  непубличный.

После выхода в эфир спецрепортажа «Бизнес-МЕНТ» представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что в отношении руководства УМВД по Мурманской области будут проведены тщательные служебные проверки.

Но журналистское расследование вызвало бурю откликов бывших и действующих сотрудников ведомства, а некоторые из них решились рассказать журналистам телеканала о некоторых прегрешениях руководителя  регионального УМВД России.

Смотрите в четверг, 22 марта, в 19.00 и 21.00 на телеканале «Арктик-ТВ» специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ-2».

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