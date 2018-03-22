День за днём с «Арктик-ТВ»22.03.18 19:30
Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»
Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказала в конце февраля о некоторых неприглядных процессах, происходящих в УМВ России по Мурманской области, 7 лет возглавляет которое генерал-майор Игорь Баталов - человек непубличный.
После выхода в эфир спецрепортажа «Бизнес-МЕНТ» представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что в отношении руководства УМВД по Мурманской области будут проведены тщательные служебные проверки.
Но журналистское расследование вызвало бурю откликов бывших и действующих сотрудников ведомства, а некоторые из них решились рассказать журналистам телеканала о некоторых прегрешениях руководителя регионального УМВД России.
Смотрите сегодня на телеканале «Арктик-ТВ» специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ-2».
Комментарии
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Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Горожанин
22.03.18 08:21
100 тысяч на квартиру! Недельный заработок властьимущих.
Анатоль
21.03.18 22:57
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