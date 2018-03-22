Неприятная изнанка службы под руководством Игоря Баталова, или «Бизнес-МЕНТ-2»

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказала в конце февраля о некоторых неприглядных процессах, происходящих в УМВ России по Мурманской области, 7 лет возглавляет которое генерал-майор Игорь Баталов - человек непубличный.

После выхода в эфир спецрепортажа «Бизнес-МЕНТ» представитель МВД России Ирины Волк сообщила, что в отношении руководства УМВД по Мурманской области будут проведены тщательные служебные проверки.

Но журналистское расследование вызвало бурю откликов бывших и действующих сотрудников ведомства, а некоторые из них решились рассказать журналистам телеканала о некоторых прегрешениях руководителя регионального УМВД России.

Смотрите сегодня на телеканале «Арктик-ТВ» специальный репортаж «Бизнес-МЕНТ-2».