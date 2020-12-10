День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.20 19:30
Непростой 2020 год региональных спасателей
Комментарии
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Последние комментарии
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
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