Неработающие пенсионеры могут получать проиндексированные выплаты с 3 февраля

Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации. Все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции 2021 года.