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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.19 19:30

Неработающий, возраст 30-40 лет, имеющий задолженность 180 тысяч рублей - среднестатистический должник по алиментам

Федеральная служба судебных приставов подвела итоги работы в первом квартале 2019 года. С начала года на исполнении у судебных приставов находилось более 10 тысяч производств. Пока специалистам удалось окончить только четверть этих дел. Из них фактическим исполнением закончились всего 193, ещё 565 заявлений отозвали сами заявители.

Большую часть производств приставы отправили на исполнение по месту работы. Но новые должники продолжают появляться.

«Надо понимать, что небольшое количество исполнительных производств обусловлено тем, что эти исполнительные производства идут до того момента пока ребёнок не достигнет совершеннолетия, - поясняет Андрей Зубов, и.о. руководителя УФССП РФ по Мурманской области. - По стоянию на 1 мая на исполнении у судебных приставов находится 7503 исполнительных производств по взыскании алиментов. Остаток суммы задолженности подлежащий взысканию составляет 1,3 миллиарда рублей.

И если какое-то время назад должниками являлись только мужчины, то сейчас примерно 20% от общего количества неплательщиков – женщины, их в регионе порядка полутора тысяч.

«Самая большая задолженность составляет 2,1 миллиона рублей. Ещё 51 должник имеют долги свыше 1 миллиона рублей, - сообщил Андрей Зубов, и.о. руководителя УФССП РФ по Мурманской области. - Средняя задолженность на одного должника составляет 180 тысяч рублей, самому молодому должнику 19 лет, самом пожилому – 68».

За 4 месяца текущего года приставы совершили 2274 выезда по месту жительства должников, но лишь у пятисот из них удалось арестовать имущество. У остальных имущества нет. Такие злостные неплательщики привлекаются к административной, а затем к уголовной отнесенности.

«Основная цель нашей работы - взыскание денежных средств с должника, побуждение его платить постоянно эти денежные средства, чтобы ребёнок не нуждался, - говорит Роллан Пахомов, начальник отдела организации исполнительного производства УФССП РФ по Мурманской области. - А те категории, которые у нас неисправимые, они попадают в уголовно-правое поле».

Но среди неплательщиков есть и хитрые люди, которые переписывают имущество на ближайших родственников и не работают официально. И тут приставы нашли рычаг воздействия. Представители закона запрещают им выезд за пределы страны и даже могу лишить права управлять автомобилем.

Многократные исследования специалистов управления показывают, что распространённой ошибкой неплательщиков является убеждение «я не буду давать деньги бывшей жене или мужу», но это в корне не так. Алименты от одного из родителей предназначаются ребёнку: на еду, новую опрятную одежду, образование, поездки и любые другие нужды. Об этом служба приставов вновь напоминает всем неплательщикам.

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