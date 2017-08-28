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День за днём с «Арктик-ТВ»28.08.17 19:30

Нерасторопность управляющих компаний и должники сдерживают ход капитального ремонта домов

Представителей управляющих компаний пригласили на рабочее совещание в администрацию Мурманска, чтобы обсудить проблемы, с которыми строители сталкиваются при проведении капитального ремонта исторических домов в центре города. Именно коммунальные организации ответственны за подготовку зданий к проведению реконструкции фасадов.

Исторические дома в центре Мурманска уже в будущем году должны быть отреставрированы, но до этого времени строителям нужно подготовить фасады зданий, убрать лишние и порой незаконно установленные жильцами и предпринимателями конструкции. Бремя работ по демонтажу остеклений, вывесок и кондиционеров ложится на плечи управляющих компаний. И коммунальным организациям придётся пошевелиться, чтобы успеть сделать всё в срок.

- Управляющие компании в своё время сильно сэкономили на ремонтах фасадов. Текущий ремонт, который они должны были выполнять, если бы он был, то вполне, возможно, фасады не пришли бы в такой вид, - отметил в своём выступлении Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Понятно, что сэкономив в своё время на этих работах, они сегодня должны оказывать повсеместное содействие.

Городские власти серьёзно задумываются о том, чтобы выделить дополнительные средства из бюджета на финансирование ремонтов, но деньги пойдут лишь тем домам, жители которых не имеют долгов перед Фондом капитального ремонта. По информации представителей  администрации, некоторые собственники задолжали от 100 тысяч до полумиллиона рублей. От этого тоже зависит, насколько быстро подрядчики закончат восстановление объектов. 

- Сейчас домам возвращается исторический вид. Надо эти вопросы решать со всеми сторонами, задействованными в этом процессе, в том числе и собственниками квартир, администрацией, отделом культуры, строителями, - отмечает Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области.

Представители Фонда капитального ремонта уже заявляли, что будут вести серьёзную взыскательную работу по должникам, через суд добиваться списания задолженностей со счетов квартиросъёмщиков. Если денег не окажется, то в дверь могут постучать приставы.

Всего в этом году в областном центре начнутся ремонты на 28 домах - объектах культурного наследия. 

 

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А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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