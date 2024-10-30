Неравнодушные мурманчане с ограниченными возможностями здоровья помогают бойцам, которые сейчас сражаются в зоне СВО

Тёплые вещи, связанные их руками, отправляются на фронт и становятся добрым знаком заботы.

Зима совсем близко. И те, кто сейчас вдали от дома защищает Родину, тоже готовятся к ней. Бойцам необходима не только моральная поддержка, но и помощь. Например, в получении тёплых вещей.

члены Всероссийского общества инвалидов вяжут им носки, которые будут согревать получателей в холодные дни.

Маргарита Кончакова, член регионального Всероссийского общества инвалидов: «В данный момент мы вяжем носки на фронт. Мы уже 50 пар отправили и сейчас уже около 20 пар уже на выходе. Ещё подвяжем и всё отправим в ближайшее время, где-то в ноябре».

Кроме помощи военнослужащим на фронте неравнодушные мурманчане также собирают гуманитарную помощь для мирных жителей, которые сейчас живут в новых регионах России. Это одежда, книги и игрушки для малышей.

Наталья Гайчук, член регионального Всероссийского общества инвалидов: «Даже книжки собирали в Луганск. Мы сначала баночки собирали железные, их тоже отправляли».

Кстати, своими руками участники общества инвалидов не только создают носки, но и талисманы. Например, домики, которые становятся напоминанием для наших воинов, что их ждут родные и близкие. А совсем скоро бойцы начнут получать от них и новогодние подарки.