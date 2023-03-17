«Неравнодушным к настоящему и думающим о будущем»: в гимназии №8 ученики вступили в ряды «Юных друзей пограничников»

В гимназии №8 помимо профильного логистического класса, организованного торговым портом, теперь открыли и «Морской пограничный класс». Курировать его будут специалисты погрануправления ФСБ.

Проект не имеет аналогов, отмечают педагоги учреждения. Подготовительная работа по запуску класса велась в течение полугода: помимо образовательной программы и плана военно-патриотического воспитания подготовили для учеников и специальную форму.

Ольга Клейнос, директор гимназии №8, г.Мурманск: «Когда мы готовились к открытию класса, то дети прожили всё. Начинали с формы, примеряли. Переживали, понравится ли. Они смотрели фильмы о пограничниках. Сегодня мы видим, что результат, к которому пришли дети за полгода, к которому мы готовились для открытия этого класса, удачный».

На торжественной линейке учеников 5 «Б» посвятили в ряды «Юных пограничников». Ребята красноречиво произнесли клятву после чего получали шевроны.

Пётр Пиньковский, ветеран ФСБ: «Добрые традиции, которые сложились за эти годы между отрядом пограничных сторожевых кораблей и восьмой гимназии, сегодня обрели юридическую силу. Это начало будет иметь продолжение».

Профильные классы – это современный тренд, часть большой работы по профориентации школьников. Которые, впрочем, считают такие нововведения чем-то необычным и даже захватывающим.

Ребята поклялись, что будут своими делами и поступками показывать пример для всей восьмой гимназии.