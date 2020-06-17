Неравнодушный мурманчанин спас земляка от разорения

Но часть средств, обманутый злоумышленниками мужчина, всё-таки успел перевести на неизвестный счёт мошеннику.

В очереди к банкомату Владимир Родькин обратил внимание на мужчину, который нервничал и переводил небольшие сумы денег на разные счета. Владимир объяснил потерпевшему, что тот разговаривает с мошенниками, и уговорил его прервать диалог.