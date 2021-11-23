Несколько автомобилей застряли из-за сильной метели на пути в Териберку

Начался период, когда дорогу к посёлку на побережье Баренцева моря, время от времени наглухо блокируют снежные перемёты. В таких условиях выбраться из плена самостоятельно невозможно.

Тем, кого непогода застала в пути, приходится ждать помощи шнекоротора, который обычно во время снегопадов и метелей пробивает дорогу. Жителей и гостей региона предупреждают, прежде чем отправляться на побережье, следует посмотреть прогноз погоды.

Нередко туристы из-за невозможности вернуться в Мурманск вовремя, опаздывали на рейсы домой.