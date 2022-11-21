Несколько проектов из Мурманской области – стали победителями национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»

В этом году для участия в XI Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» было заявлено 604 проекта из 62 регионов России. Финал состоялся в Нижнем Новгороде.