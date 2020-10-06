Нескучная подготовка к олимпиадам

Подготовка к олимпиадам может быть интересной. В этом убеждён учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея. С педагогом, внедряющим новые технологии в образовательный процесс, пообщались корреспонденты «Арктик-ТВ».

Вячеслав Пославский вот уже 10 лет преподает историю и обществознание в Мурманском академическом лицее. Старшеклассники на его занятиях не скучают. Например, устройство государства ребята изучают по популярным в молодёжной среде японским мультфильмам.

Такой современный подход к образовательному процессу оценили на региональном уровне: в 2020 году Вячеслав Пантилимонович завоевал титул «Учитель года». Сейчас под его руководством в лицее начала работу Сетевая творческая лаборатория, при помощи которой обучающиеся могут подготовится к олимпиадам по 5 дисциплинам.

Вячеслав Пославский, учитель Мурманского академического лицея: «У нас творческая лаборатория для всех школ города. Каждый может прийти и позаниматься. Мы используем современные дистанционные технологии, у нас есть площадка «МОДУЛ», на которой дети могут дистанционно пройти курс обучения под руководством педагогов в образовательных учреждениях».

Мурманский академический лицей стал ресурсным центром, который готов помочь всем ученикам Мурманской области присоединиться к олимпиадному движению. Реализация такого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке.

Елена Козлова, директор Мурманского академического лицея: «Правительство Мурманской области очень широко реализует систему грантовой поддержки инновационным учреждениям. Для того, чтобы стать победителем в этом отборе, нужно обладать опытом участия в инновационной деятельности, необходимы специальные требования к кадровому составу».

Мурманский академический лицей таким высоким требованиям полностью соответствует, полученный грант помог улучшить материально–техническую базу образовательного учреждения. Теперь ученики готовятся к олимпиадам в комфортных условиях на современных ноутбуках и при помощи интерактивной панели.