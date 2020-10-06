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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.20 19:30

Нескучная подготовка к олимпиадам

Подготовка к олимпиадам может быть интересной. В этом убеждён учитель истории и обществознания Мурманского академического лицея. С педагогом, внедряющим новые технологии в образовательный процесс, пообщались корреспонденты «Арктик-ТВ».

Вячеслав Пославский вот уже 10 лет преподает историю и обществознание  в Мурманском академическом лицее. Старшеклассники на его занятиях не скучают. Например, устройство государства  ребята изучают по популярным в молодёжной среде японским  мультфильмам.

Такой современный подход к образовательному процессу оценили на региональном уровне: в 2020 году Вячеслав Пантилимонович завоевал титул «Учитель года». Сейчас под его руководством в лицее начала работу Сетевая творческая лаборатория, при помощи которой обучающиеся могут подготовится к олимпиадам по 5 дисциплинам.

Вячеслав Пославский, учитель Мурманского академического лицея: «У нас творческая лаборатория для всех школ города. Каждый может прийти и позаниматься. Мы используем современные дистанционные технологии, у нас есть площадка «МОДУЛ», на которой  дети могут дистанционно пройти  курс обучения под  руководством педагогов в образовательных учреждениях».

Мурманский академический лицей стал ресурсным центром, который готов помочь всем ученикам Мурманской области присоединиться к олимпиадному движению. Реализация такого проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке.

Елена Козлова, директор Мурманского академического лицея: «Правительство Мурманской области очень широко реализует систему грантовой поддержки инновационным учреждениям. Для того, чтобы стать победителем в этом отборе, нужно обладать опытом участия в инновационной деятельности, необходимы специальные требования к кадровому составу».

Мурманский академический лицей таким высоким требованиям полностью соответствует, полученный грант помог улучшить материально–техническую базу образовательного учреждения. Теперь ученики готовятся к олимпиадам в комфортных условиях на современных ноутбуках и при помощи интерактивной панели.

 

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Последние комментарии

Zviygincew
06.10.20 19:50
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Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова), зам. директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
06.10.20 14:59
Зам. Председателя Совета депутатов, член "Единой России" Белошеев, помимо патриотической работы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, заниматься и проблемами горожан, а не ТОЛЬКО ПОКАЗУХОЙ, которой Вы занимаетесь уже на прот
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Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
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