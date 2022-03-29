Несмотря на рост цен, плата за школьное питание для родителей останется на прежнем уровне

Об этом во время совещания с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и секретарём генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком заявил глава региона Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что сохранится бесплатное питание для учащихся младших классов, а в меню 70% школ уже используются элементы арктической кухни: оленина и северные ягоды.

Особое внимание в этом году в регионе уделят капитальному ремонту школ: в Пушном, Заозерске и Североморске. Кроме этого, продолжит работу конкурс «Arctic schools» для благоустройства пространств школ и детских садов. В этом году это 69 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей.