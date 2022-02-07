Несмотря на сложную эпидобстановку, правительство Мурманской области продолжает оказывать меры социальной поддержки гражданам

О введении новых субсидий и увеличении уже действующих сегодня профильные министры доложили губернатору на традиционном оперативном совещании.

Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из основных направлений работы правительства Мурманской области. Поэтому, в 2022 году в двое больше предпринимателей смогут получить «Губернаторский стартап». Бизнесменам в рамках грантового конкурса предоставят до 1 миллиона рублей. Приём заявок начнётся уже 1 марта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря этому конкурсу уже реализовались более 50 проектов северян. А в этом году мы увеличили финансирование в два раза – до 30 миллионов рублей».

В Мурманской области и увеличат объём поддержки коренных народов Севера. В этом году общинам выделят более 5 млн рублей. А для помощи саамам-мастерам декоративно-прикладного искусства введены новые гранты в форме субсидий. Они смогут получить до 200 тысяч рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «2022 год в России - Год культурного наследия народов. И мы со своей стороны продолжим поддержку общин и будем выделять гранты для популяризации саамской культуры. На поддержку и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости, сохранение культурного наследия, традиций и обычаев в 2022 году выделены средства в размере 23,3 млн рублей».

Региональный маткапитал с 1 июня вырастет до 141,5 тысячи рублей. Уже сейчас деньгами можно воспользоваться сразу после рождения или усыновления третьего и последующих детей. В отличие от федерального маткапитала, наш – многократный. Кроме того, женщинам, родившим первенца до 26 лет, ежемесячно предоставляется 14000 рублей до достижения ребенком полутора лет.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Начиная с января текущего года введена новая ежемесячная денежная выплата, предусмотренная для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет и в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и от 0 до 6 месяцев».

Также в этом году единовременное пособие при поступлении ребёнка в первый класс составит около 5 тысяч рублей. Заявления на выплату начнут принимать с 1 июня.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Продолжается реализация проекта «Подарок новорожденному». Подарочный набор вручается бесплатно на каждого новорожденного ребёнка в день выписки из роддома».

Более половины видов соцподдержки семей с детьми в Мурманской области, а их уже 24, носят беззаявительный характер. Также на совещании сообщили о скором запуске программы «Свой дом в Арктике». Приём заявлений граждан начнётся после принятия регламентирующих документов. Участники смогут получить поддержку на приобретение деревянного домокомплекта, строительство дома и покупку индивидуального жилого дома. Подробную информацию предоставляет Центр содействия жилищному строительству Мурманской области. Кроме того, планируется внедрить региональную программу компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройке или в строящемся доме.