Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей

Бюджет Мурманской области на 2026 год верстали в непростых условиях. Осложнения оказали падение поступлений от ключевых налогоплательщиков нашего региона и из-за санкционного давления, а также высокой долговой нагрузки.

Однако правительству региона удалось сохранить баланс между стабильной экономикой и социальной направленностью годового бюджета.

Бюджет региона сохраняет социальную и экономическую направленность. Основные приоритеты – развитие территорий и повышение качества жизни жителей региона. В рамках оптимизации госуправления более чем в два раза сокращено количество органов местного самоуправления и депутатов. Это позволило снизить расходы.

Значительные средства направят на реализацию нацпроектов - 10,4 млрд рублей и реновацию ЗАТО - 10,3 млрд рублей.

При этом дефицит и госдолг региона остаются в допустимых пределах. Сохраняется полное финансирование поддержки участников СВО и их семей, этнокультурного развития народов региона. Также продолжат выплаты грантов одарённым детям и общественным организациям. С 1 июля 2026 года все социальные выплаты будут проиндексированы. Несмотря на текущие трудности, в 2026 году прогнозируется рост ключевых экономических показателей, включая промышленное производство, инвестиции и заработную плату.