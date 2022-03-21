201 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 5 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (71), Мончегорске (37) и Кольском районе (25).

Людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом лучше продолжать носить маски в помещениях, даже если это не обязательно, сообщил РИАН главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

В Москве и нескольких других субъектах России в марте был отменён обязательный масочный режим, действовавший два года из-за распространения COVID-19. Также его отменили многие крупные компании и ведомства. По словам врача, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, циркуляция коронавируса сохраняется и будет продолжаться, пока не сформируется популяционный иммунитет ко всем его штаммам. Врач напомнил, что маска обеспечивает защиту органов дыхания от крупных частиц.