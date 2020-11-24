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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.11.20 19:30

Несмотря на все неурядицы, которые принёс Мурманской области 2020 год, экономику удалось сохранить

А в следующем году, если верить прогнозам, она даже вырастет. Об этом сообщил Андрей Чибис на заседании правительства региона.

Одна из главных тем повестки заседания правительства региона - параметры бюджета на 2021 год. Доходы областной казны составят более 82 миллиардов рублей. Сумма эта в основном складывается из налога на прибыль и налога на доход физических лиц. Также в неё вошли федеральные деньги, выделенные на реализацию нацпроектов.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Все эти средства распределяются у нас на налоговые обязательства. Во-первых, это с учётом национальных проектов. Мы обеспечиваем их реализацию. В целом объём расходов на национальные проекты составит 9,8 миллиарда рублей. Из них 6,7 миллиарда - федеральные средства. Также важно отметить, что, конечно же, в рамках закона обеспечена реализация майских указов президента, в части оплата труда, индексация расходов, это социальные выплаты, питание, коммуналка. Все расходы проиндексированы на 4%».

Расходная часть бюджета более 86 миллиардов рублей. Дефицит в этом случае ожидается около 4 миллиардов рублей. Защищенные статьи бюджета, то есть те сферы жизни, на которые расходы сокращать не планируется даже в случае плохого сценария, это социальные обязательства государства, здравоохранение и образование. Больше денег планируется выделить на содержание и ремонт муниципальных дорог.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Планируя бюджет, мы предусмотрели необходимые инвестиции и в инфраструктуру в увеличение ремонта, прежде всего, муниципальных дорог. Потому что региональные дороги постепенно шаг за шагом более-менее приводятся в соответствие. У муниципалитетов проблем гораздо больше. Конечно, мы предусмотрели необходимые инвестиции на проекты по созданию комфортной городской среды».

Оптимистичный прогноз развития экономики предусматривает, в том числе и создание экономической подушки безопасности - резерва, благодаря которому в следующем году удастся увеличить статьи расходов на некоторые мероприятия, а также подстраховаться на случай форс-мажоров.

 

Комментарии

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