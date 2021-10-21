Эпидемия повлияла на международные коммуникации: границы между странами закрываются, туристические потоки снижаются и даже встречи политиков и журналистов проходят в онлайн-формате. В таком режиме пройдут и традиционные Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

Злободневной темой остаётся эпидемия коронавируса. Нашим ближайшим соседям из Норвегии есть чем похвастаться – большинство ковидных ограничений в стране уже сняли, а вот с нашей стороны ситуация остаётся напряженной. На протяжении нескольких недель Россия продолжает бить антирекорды по заболеваемости.

Бьерн Инге Му, председатель правительства губернии Финмарк и Тромс: «Норвегия объявила полное снятие ограничений. Я надеюсь, что наши российские друзья тоже вернутся к нормальной жизни, надеюсь, что физические приграничные контакты снова возобновятся. Однако мы ещё ожидаем, когда национальные и международные организации одобрят различные вакцины».

Несмотря на все ограничения, Россия и Норвегия не прекращали международного сотрудничества в сфере гуманитарного и экономического взаимодействия, даже сумели приумножить достижения.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Товарооборот с Норвегией за 8 месяцев увеличился на 23% по сравнению с 2019 годом. Мы сейчас даже более интенсивно в экономическом плане сотрудничаем, чем до пандемии».

В центре внимания оказалась и темы, связанные с экологией и защитой окружающей среды. Наш регион в этой области сделал большой шаг навстречу «зелёной» экономики.

Анна Попова, заместитель директора департамента развития интеграционных технологий и стран СНГ Минэкономразвития России: «Отдельно хотела бы отметить крупное экологическое событие. Это для Мурманской области и соседних губерний Норвегии очень важно – закрытие плавильного цеха в Никеле в конце прошлого года. Сократились выбросы диоксида серы на границе».

По итогу заседания были сформированы приоритеты и инициативы между Норвегией и Россией в различных сферах: экологии, здравоохранении, туризме, спорте, культуре и области ядерной безопасности.