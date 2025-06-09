День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.25 19:30
Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям
Сотрудники Центра ГИМС продолжают активную работу по обеспечению безопасности на водоёмах региона.
Проводятся регулярные рейды по выявлению правонарушителей. Инспекторы проверяют судовладельцев, следят за соблюдением правил навигации и, при необходимости, оказывают помощь гражданам, попавшим в трудную ситуацию на водоёмах.
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Последние комментарии
Константин Петрович
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Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
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02.06.25 15:54
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