Несостоявшихся актрис обманули «столичные киношники» - настоящие мошенники

Желание заработать и, возможно, даже прославиться, сыграло с двумя мурманскими студентками злую шутку.

Мошенники под видом столичной съёмочной группы организовали кастинг. Несостоявшиеся актеры перевели псевдо режиссёру деньги, но сыграть заветную роль им так и не удалось.

Мария Гусакова стала одной из жертв хитрой мошеннической схемы. В соцсетях она нашла объявление якобы одного из московских режиссёров о наборе актёров для съёмок в массовке. Решение об участии в проекте, причём актеры нужны были именно в Мурманске, девушка приняла быстро и сразу же отправила свою анкету «столичным киношникам».

Мария Гусакова, пострадавшая: «Почему же себя не попробовать, интересно же посмотреть, как это все работает и, конечно же, гонорар в 3000 хочется заработать. Студентам было трудно во время карантина, негде было работать и захотелось лёгкой наживы, грубо говоря».

Псевдо «организаторы массовки» попросили будущую артистку перевести 250 рублей на банковский счёт якобы за изготовление пропуска на съёмочную площадку. В этот момент у Марии закралось некоторое сомнение, но требуемую сумму она всё-таки перечислила. В итоге девушка осталась без роли в фильме и без денег, как и её подруга, которая также попалась на удочку мошенников.

Анна Чайникова, пострадавшая: «Я начала проверять информацию в интернете. Увидела, что весной у нас будет проводиться кастинг. Я решила, что это всё правда».

Информация о «съёмках» была размещена в соцсети в одной из популярных групп Мурманска, сейчас сообщение удалено. По словам сотрудников правоохранительных органов, мошенники во время майских праздников проявили особую активность. И в основном, обманывали доверчивых горожан не такими изощренными способами, но на более крупные суммы. Зачастую преступники представляются сотрудниками банка и под разными предлогами пытаются узнать реквизиты пластиковых карт.

Александр Мужиков, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по г. Мурманску: «Злоумышленники просят подойти к банкомату, чтобы поставить защиту карты, сообщают алгоритм действий, и гражданин сам переводит деньги на карту или на мобильный счёт злоумышленника. Номера телефонов мошенников начинаются с набора цифр: 8-800, 8-495 и 8-499».

Сейчас потерпевшие девушки-студентки задумываются о том, чтобы подать заявление в полицию на действия киномошенников. Сумма нанесенного им ущерба небольшая, но неприятный осадок у несостоявшихся актрис все же остался.