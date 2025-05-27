Несовершеннолетний Григорьев Никита найден, ему оказывается необходимая медицинская помощь

Разыскиваемый несовершеннолетний Григорьев Никита найден, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Парня на берегу реки, расположенной вблизи кладбища в жилом районе Росляково, обнаружила местная жительница, которая услышала крики о помощи.

Сотрудники спасательной службы предприняли меры для переправки несовершеннолетнего на другой берег. Судя по видео, у него сломана нога.

В настоящее время подросток доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь.