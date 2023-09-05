Нестандартная служба Александра Румянцева, командира третьей роты отдельного батальона ППС, капитана полиции

2 сентября минуло сто лет со дня образования патрульно-постовой службы полиции МВД – полицейских, которые неусыпно охраняют покой граждан днём и ночью. Александр Румянцев, который работает в этой структуре 29 лет, рассказал нам о том, каково это следить за правопорядком и поделился тем, что так долго держит его в этой профессии и почему он не уходит на пенсию.

Самая народная служба, так называют патрульно-постовых, ведь эти сотрудники полиции нередко первыми оказываются на месте серьёзных происшествий. Да и чаще всего на улицах мы видим именно наряды ППС. Их ежедневные задачи - патрулирование, проверка документов и, конечно, реагирование на вызовы граждан.

Александр Румянцев, командир третьей роты отдельного батальона патрульно-постовой службы, капитан полиции: «При выезде на место происшествия мы выясняем обстоятельства, суть дела. Если необходима медицинская помощь, оказываем её. Если преступление совершено недавно, работаем по горячим следам, оцепляем район, подключаем ближайшие наряды, задерживаем преступника».

Штурмовать и задерживать, кстати, не совсем задача ППС. Полицейские должны оценить ситуацию и вызвать подкрепление, но иногда приходится действовать решительно.

Александр Румянцев, командир третьей роты отдельного батальона патрульно-постовой службы, капитан полиции: «Был случай на улице Ломоносова: мужчина, пьяный на пятом этаже начал стрелять в воздух из ружья. Было вечернее время, даже ближе ночи, поэтому у нас не было возможности дождаться спецподразделений, которые его будут задерживать. Подъехали туда… Человек находился на балконе с ружьём в руках. Уговорами, постучали, в дверь… Задержали его до приезда спецподразделений».

Подготовка у патрульных серьёзная. Они тренируются, сдают зачёты...

За кадром остаётся повседневная работа в отделении: разговоры с потерпевшими, заполнение различных документов.

Архивов здесь накоплено немало, например, за почти 30 лет, что Александр Румянцев служит в органах, он неоднократно был в серьёзных передрягах.

Александр Румянцев, командир третьей роты отдельного батальона патрульно-постовой службы, капитан полиции: «Однажды мы несли службу на Морской улице. В час ночи. Увидел, как по улице Зои Космодемьянской выходят два человека, они в руках несут сумки и рюкзак на спине. Мы попросили показать рюкзаки, а там были магнитофон и другие вещи. Сказали, что всё это принадлежат им».

Сотрудники проверили информацию и обнаружили в квартире следы взлома. Нарушителей доставили в отдел.

Впоследствии, при выезде на эту квартиру, был обнаружен труп мужчины. Как позже выяснилось, это был учитель труда из их школы. Они совершили преступление, убив его и похитив его вещи.

Сложная работа заставляет мыслить нестандартно, быть гибким. Да и желание помогать людям держит крепко, подчеркивает капитан полиции.

Александр Румянцев, командир третьей роты отдельного батальона патрульно-постовой службы, капитан полиции: «Надо не по шаблону работать, одинаковых дел нет. Ни вызовов одинаковых нет, ни преступлений. Они все разные, в чём-то они обязательно разные. И надо под это подстраиваться».

Из необходимых навыков для службы – это, конечно, внимательность, хорошая зрительная память, выдержка. Умение слушать, а также вежливо общаться с гражданами. Однако без идейности, без желания жертвовать своим «я» в этой службе, по словам специалистов, долго не протянуть.