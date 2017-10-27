Нестандартную опухоль прооперирует нестандартный тандем специалистов

Профессоры из Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика Павлова прибыли в отделение урологии областной больницы. Ревизоры оценили качество работы заполярных врачей-специалистов. Главный уролог по Северо-Западному федеральному округу признался что мурманское отделение выглядит достойно.

Отделение урологии Мурманской областной клинической больницы функционирует с 1950 года. Ежегодно более двух тысяч пациентов проходят здесь курс лечения, из них около 70% оперируются. Одно из главных направлений работы – помощь больным при онкологической патологии. Главный уролог по Северо-Западному федеральному округу Аль-Шукри Сальман Хасунович отметил, что в Мурманске очень хорошо развито данное отделение. «У вас очень хорошо развита ранняя диагностика рака почки, - отмечает Аль-Шукри Сальман Хасунович, главный уролог СЗФО. - Когда я смотрел статистические данные, то они у меня вызвали удивление, так как результаты работы идут параллельно с лучшими городами не только России, но и Европы».

Пользуясь возможностью обменяться опытом, профессоров пригласили провести совместную операцию. У пожилой 70-летней женщины злокачественная опухоль диаметром больше 15 сантиметров. Случай, как говорят врачи, сложный и нестандартный. Вместе с приехавшими специалистами в операционной шесть хирургов. Заведующий отделением и главный уролог Мурманской области Виктор Сахар уверен, что в таком тандеме успех операции обеспечен.

- Опухоль большая, она прорастает в мягкие ткани поясничного комплекса, прорастает в кишечник, прорастает, по нашим данным, в сосудистое русло, - говорит о сложном диагнозе Виктор Сахар, главный уролог Мурманской области. - Нестандартная ситуация, нестандартная больная, нестандартная опухоль. Но и есть ещё одна нестандартная ситуация: профессор рядом, главный уролог. Поэтому, я думаю, что мы справимся.

Спасти жизнь пациентке - не единственная цель приезда профессоров. Впереди у специалистов совместная конференция, на которой поднимутся вопросы о заболеваниях нижних мочевых путей у мужчин. Подобные визиты помогаю не только обменяться опытом для повышения квалификации заполярных врачей, но и узнать на каком уровне находится северная медицина.