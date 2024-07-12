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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.24 19:30

«Нет экстремизму» - новый просветительский медиапроект, который реализует телеканал «Арктик-ТВ»

Беречь молодое поколение от дурного влияния – важная задача. Чтобы наши дети жили счастливо и созидательно, необходимо давать им правильные ценности. Телеканал «Арктик-ТВ» совместно с Координационным центром при МАУ проводят ряд встреч со студентами на тему профилактики экстремизма.

«Нет экстремизму» - это новый просветительский медиапроект, который наш телеканал реализует, чтобы ещё раз напомнить молодым мурманчанам о том, что такое экстремизм, какие последствия он несёт за собой. Для этого в стенах Мурманского арктического университета мы организовали встречу студентов юридического факультета с действующим опытным юристом. Он со стороны закона подробно описал всю суть этого деструктивного направления.

Георгий Бубнов, юрист: «Тема экстремизма в нынешнем обществе крайне важна, поскольку идёт постоянная трансформация общества и политической составляющей, межэтнической составляющей, религиозной. Соответственно, в результате этой трансформации могут происходить всевозможные конфликты. Во избежание указанных конфликтов и необходимо проводить такие лекции. Изучать, транслировать, как не попасться на удочку экстремистов и террористов».

Помощь в проведении встречи оказал Координационный центр по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма при МАУ. Его специалисты активно участвовали в беседе, делились своим опытом работы на этом направлении.

Майя Панкратова, кандидат юридических наук, доцент, руководитель Координационного центра при МАУ: «Поскольку мы живём в информационном пространстве, то наша молодёжь сейчас 80% времени проводит в сети «Интернет». Поэтому мы должны проводить всё больше мероприятий, где будем рассказывать о том, какие виды экстремизма есть, какая профилактика в этом направлении ведётся, какая ответственность - административная и уголовная может наступать. Поэтому данные мероприятия, сколько бы мы их не проводили, они всегда очень важны. И необходимо их проводить именно со специалистами, экспертами, не только с теоретиками, но и с практиками, как сегодня было».

В ходе лекции юрист Георгий Бубнов также поделился опытом работы журналистов «Арктик-ТВ». Как мы освещаем данную тему, о чём можем говорить, а каких высказываний необходимо избегать. Георгий признался, отвечая на один из вопросов, что наш телеканал всегда ответственно подходит к этой теме, и за годы работы нарушений не было зафиксировано. Итог встречи озвучат сами студенты.

Анастасия Тензина, студент МАУ: «Спикеры были очень открытые. Информация доступная и полезная, для студентов самый подходящий формат выступлений. Мне понравилось, что спикеры говорят открыто, честно. И передавали свой опыт нам – молодому поколению, призывая относиться более трепетно и ответственно к нашим действиям».

Мария Долженко, студент МАУ: «Лекция была более-менее мне полезна по причине того, что я являюсь волонтёром Координационного центра, который как раз работает с противодействием экстремизму и терроризму. И есть моменты, которые я для себя почерпнула, а также для постов в группе «ВК» для самого КЦ».

Даниил Ивченко, студент МАУ: «В эпоху, в которой мы сейчас живём, очень важно подчеркивать, как мы должны противодействовать данной деятельности, как мы должны квалифицировать деяния отдельных лиц, групп лиц и так далее. Потому что это, на мой взгляд, является основой нашего общества - не допускать в массы идеологии, которая направлена против на - простых жителей».

Медиапроект «Нет экстремизму» продолжается. На следующей встрече журналисты «Арктик-ТВ» поделятся с ребятами опытом создания материалов на данную тему.

Результаты встречи ждите в ближайших выпусках новостей. Отметим, что данный проект реализуется при поддержке Мнистерства информационной политики Мурманской области.

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