Нетрезвого водителя снегохода стражам порядка помог задержать автолюбитель

В отношении 45-летнего мурманчанина суд принял решение об административном аресте сроком на 10 суток.

В районе 29-го километра автоподъезда к Североморску наряд ДПС заметил снегоход, двигавшийся по обочине в сторону Мурманска и создающий аварийные ситуации. После требований сотрудников полиции об остановке, водитель снегохода снизил скорость, но при приближении к нему патрульного автомобиля ДПС, ускорил движение.

В это время водитель попутно двигавшегося автомобиля опередил снегоход и вынудил недисциплинированному водителю снегохода прижаться к металлическому дорожному ограждению.

В связи с наличием у владельца снегохода признаков опьянения, гражданину было предложено пройти освидетельствование на месте, но он отказался и был доставлен в медицинское учреждение для проведения дальнейшего исследования, результаты которого оказались положительными.

В отношении 45-летнего мурманчанина суд принял решение об административном аресте сроком на 10 суток.

А неравнодушному автолюбителю сотрудники Североморской Госавтоинспекции выразили благодарность за оказанное содействие.