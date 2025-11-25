Нетрезвого водителя задержали в Мончегорске

Он не смог предоставить госавтоинспекторам водительское удостоверение, в результате чего оказался в отделении полиции.

Полицейские установили, что 24-летний водитель машины «ВАЗ» уже был лишён водительских прав за езду в нетрезвом виде, поэтому в этот раз автомобиль нарушителя увезли на штрафстоянку, а в отношении его возбудили уголовное дело.

Теперь мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.