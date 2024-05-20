Нетрезвому водителю из Мурмашей, который дважды пытался сбежать от сотрудников ДПС, теперь долго нельзя будет садиться за руль

Ночью сотрудники Кольской Госавтоинспекции начали преследование автомобиля «Черри Тигго», водитель которого сначала отказался остановиться по просьбе стражей порядка, а после непродолжительной погони передумал и притормозил на обочине.

За рулем автомобиля находился молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования лишь подтвердили догадки. Однако при оформления административного правонарушения автолюбитель вновь попытался сбежать, на этот раз просто выбежав из патрульного автомобиля. Но он был быстро задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Теперь нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишение прав на срок от полутора до двух лет.