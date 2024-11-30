Нетрезвый капитан судна «искупал» в море туристов, волки бродят по городу металлургов, а в исправительной колонии строгого режима провели уникальный конкурс «Православный чтец» - события уходящей недели

27 ноября в здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «В авангарде». Мурманчане смогут оценить работы двух художников Александра Самоделова и Александра Говорова. И поверьте, посмотреть точно есть на что - как сочетаются между собой гаражи и геометрические фигуры.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Мария Чернышёва, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области; Никита Симагин, преподаватель Детской музыкальной школы г. Заозерск; Сергей Филиппов, заместитель начальника управления Росгвардии по Мурманской области по военно-политической работе.

Но начнём с самых заметных событий уходящей недели.

В Мурманске следователями задержан капитан судна, опрокинувшегося с пассажирами в Баренцевом море. Во время медицинского освидетельствования было выявлено наличие алкоголя в крови подозреваемого судоводителя. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. У капитана изъята необходимая документация, допрошены очевидцы произошедшего, проводится комплекс следственных действий. Напомним, что 27 ноября 2024 года маломерное судно с пассажирами на борту опрокинулось в акватории Баренцева моря недалеко от Териберки. Экипажи, проходящих мимо судов, подобрали людей и передали информацию о случившемся. Никто не пострадал. Однако, органы правопорядка завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Танкер «Академик Пашин» вернулся в Мурманск из дальнего похода. Экипаж корабля в акваториях Атлантического и Индийского океанов, а также Красного и Средиземного морей выполнял задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота.

Оценка муниципалитетов и разработка комплексной программы повышения эффективности бюджетных расходов была в центре внимания участников заседания регионального правительства. О чём ещё говорили на мероприятии, расскажем в нашем материале.

«Обнимая город Колу» - соревнования с таким названием собрали любителей скандинавской ходьбы со всего региона.

В мурманской исправительной колонии строгого режима провели уникальный конкурс «Православный чтец». Осужденные Мурманской области читали православные псалмы.

27 ноября в здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки «В авангарде». Мурманчане смогут оценить работы двух художников Александра Самоделова и Александра Говорова. И поверьте, посмотреть точно есть на что - как сочетаются между собой гаражи и геометрические фигуры.

Возле улицы Кондрикова в Мончегорске заметили разгуливающего волка. В черте города санитар леса, скорее всего, искал добычу. Напоминаем об опасности встречи с дикими животными. Ни в коем случае к ним нельзя приближаться и тем более пытаться покормить.

За обитателями леса лучше наблюдать на видео Лапландского заповедника, сотрудники которого не перестает радовать видео с фотоловушек. В этот раз они опубликовали кадры с медведями. На первом ролике, снятым ещё в сентябре, запечатлён самый настоящий хищник, правда, как оказалось, большую часть рациона грозного животного в Заполярье составляют ягоды, которые он собирает ртом, пропуская побеги растения между зубов. Примерно там это делаем мы грабилкой. На втором ролике видно, как два медведя играют на пляже у водоёма, кадры сделаны в конце лета.