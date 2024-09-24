«Нетрезвый водитель» в Мурманске

Акцию с таким названием запустили дорожные полицейские.

За несколько дней операции инспекторами к ответственности привлечены 22 водителя за такие нарушения как отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление автомобилем в нетрезвом виде, в том числе лицом, не имеющим права управления либо лишенным таких документов.