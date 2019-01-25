Нетрезвый водитель за рулём – это убийца!

С начала года на дорогах Мурманской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 99 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

С участием нетрезвых водителей произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. На улице Героев Рыбачьего водитель автомобиля «Форд» не выполнил законное требование об остановке инспектора ДПС и попытался скрыться во дворах. При этом машина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль был задержан. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения, нарушение обойдётся ему лишением прав и штрафом в 30 тысяч рублей.

На улице Копытова был остановлен автомобиль «Хонда». У девушки-водителя также имелись признаки алкогольного опьянения. Со слов задержанной, за руль её попросил сесть знакомый, чтобы отвезти домой. Теперь нарушительница ещё долго не сможет управлять любимой машиной, а также ей придётся заплатит штраф.

А на улице Чумбарова-Лучинского водитель машины «Шевроле» спровоцировал погоню. В результате преследования автомобиль был блокирован экипажами ДПС. Водитель так же находился в состоянии опьянения. «За невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства и управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении водителя составлены два административных протокола», - сообщила Ольга Ратова, инспектор по ОП УГИБДД УМВД России по Мурманской области.