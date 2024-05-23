Неудобства временные: в Мурманске на улицах Буркова и Полярные Зори продолжается капитальный ремонт тепловых сетей

В Мурманске, благодаря привлечению средств Фонда развития территорий, продолжается капитальный ремонт тепловых сетей. 45 миллионов рублей будет потрачено на замену труб в районе улиц Буркова и Полярные Зори.

Общая протяжённость участка почти 2,5 км. Он отличается сложностью рельефа и необходимостью перекладки труб во дворах и под проезжей частью улиц Полярные Зори и Буркова.

Сергей Редькин, директор филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть»: «Половину ширины дороги мы перекрываем по разрешению, потом перекрываем вторую половину дороги. Автомобилисты должны быть готовы к организации на этот период реверсивного движения и ограничениям проезда во дворах. Лучше в данном районе стараться не парковать, чтобы не удлинять срок производства работ и не мешать сотрудникам АО «МЭС» работать».

Два раз в день - утром и вечером - специалисты будут проверять, чтобы все ограждения и запретительные знаки были на своих местах, а жителей просят выбрать для прогулок другие места. В конечном счёте сети меняют для их же комфортной жизни в дальнейшем.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Мы понимаем, что северянам летом хочется погулять комфортно, а мы в это время перекопали дворовую территорию. Здесь просим относиться к нашей работе с пониманием, не зря выбран этот участок, здесь за последние десять лет более 50 повреждений было, поэтому заменить этот участок необходимо».

Работы ведутся по графику. Подрядчики выполнили уже 60% земляных работ. Энергетики заверяют северян, что отключения горячей воды сверх сроков летнего графика будут минимальными – исключительно на время переврезки новых труб, о чём жильцов предупредят заранее.