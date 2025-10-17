Неудовлетворительное состояние улицы Траловой стало поводом для обращения мурманчан к администрации областного центра

В тёмное время суток недостаток освещения вызывает трудности передвижения для студентов Мурманского арктического университета, так как их общежитие расположено в этом районе. А качество дорог также является проблемой для автовладельцев и требует срочного ремонта. Пришло время обновить эту улицу.

Запланированное благоустройство улицы Траловой охватит участок от второго до 43-го дома. После многочисленных обращений северян по поводу слабого освещения и повреждённого асфальта, здесь проведут необходимый ремонт, чтобы устранить неудобства.

Сергей Тарасенко, исполняющий обязанности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «В связи с тем, что у нас начинается тёмное время суток, у нас не хватает на этой улице освещения. Было принято решение временно установить порядка восьми новых фонарей на существующих опорах. Опоры нам предоставили наши коллеги из рыбного порта, а также из других организаций».

Работы по устройству освещения уже близятся к завершению. А новый тротуар оснастят бортовым камнем. Этот вопрос обещают решить до конца октября

Сергей Тарасенко, исполняющий обязанности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Вчера вечером коллеги работали, фонари установлены, часть дороги уже освещается, а часть, как только сегодня устраним неполадки, должна засветиться».

В кратчайшие сроки запланировано привести Траловую в надлежащий вид, чтобы обеспечить комфорт и безопасность мурманчанам, живущих и работающих здесь, заверяет администрация города Мурманска.