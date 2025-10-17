Неудовлетворительное состояние улицы Траловой стало поводом для обращения мурманчан к администрации областного центра
Запланированное благоустройство улицы Траловой охватит участок от второго до 43-го дома. После многочисленных обращений северян по поводу слабого освещения и повреждённого асфальта, здесь проведут необходимый ремонт, чтобы устранить неудобства.
Сергей Тарасенко, исполняющий обязанности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «В связи с тем, что у нас начинается тёмное время суток, у нас не хватает на этой улице освещения. Было принято решение временно установить порядка восьми новых фонарей на существующих опорах. Опоры нам предоставили наши коллеги из рыбного порта, а также из других организаций».
Работы по устройству освещения уже близятся к завершению. А новый тротуар оснастят бортовым камнем. Этот вопрос обещают решить до конца октября
Сергей Тарасенко, исполняющий обязанности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Вчера вечером коллеги работали, фонари установлены, часть дороги уже освещается, а часть, как только сегодня устраним неполадки, должна засветиться».
В кратчайшие сроки запланировано привести Траловую в надлежащий вид, чтобы обеспечить комфорт и безопасность мурманчанам, живущих и работающих здесь, заверяет администрация города Мурманска.