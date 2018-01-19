Неуместным цветовым решениям на фасадах и вольным перепланировкам балконов депутаты говорят: «Нет!»

Все наружные изменения на фасадах домов, будь то часть какого-то ремонта или наружная реклама, придётся согласовывать с властями города.

В настоящее время в администрации Мурманска депутаты рассматривают вопрос о наделении комитета градостроительства и территориального развития новыми полномочиями. Делается это для того, чтобы покончить с произволом мастеров, которые перестраивают балконы на свой лад, и предпринимателей, уродующих фасады домов безвкусной рекламой. Теперь все такие изменения придётся согласовывать с ведомством.

Новые правила благоустройства пока разрабатываются, окончательное решение народные избранники примут на одном из грядущих заседаниях Совета депутатов города Мурманска.