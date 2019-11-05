Неутомимая и весёлая 87-летняя «Кировка»

Во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова представили новые проекты, которые скоро будут представлены мурманчанам. Гостей «Кировки», например, ждут и полюбившиеся традиционные творческие мероприятия, абсолютно новые. А главным из них станет праздничные мероприятия, связанные с днём рождения Дома культуры.

Уже 7 ноября областному Дворцу культуры имени Кирова исполняется 87 лет. На празднование такого события сотрудники приглашают всех мурманчан и гостей города. Зрителей ждут новые постановки и театральное представление с участием местных коллективов.

«Это не просто дата, когда открывается творческий сезон. У нас нет творческого сезона. У нас круглосуточно, ежеминутно, ежесекундно Дворец работает для мурманчан и гостей нашего города, - говорит Светлана Вагайцева, директор Мурманского областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. - Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые работают во Дворце».

Сейчас в ДК 27 творческих объединений. Четыре из них заслуженные коллективы России. Такими достижениями во Дворце очень гордятся. «Только 55 дипломов лауреатов 1-й степени за 2019 год. 125 дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени, 8 дипломов лауреатов гран-при», - с гордостью перечисляет заслуженные награды Светлана Вагайцева, директор Мурманского областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Помимо празднования дня рождения любимого дворца, в «Кировке» подготовили множество интересных мероприятий для северян. Например, 9 ноября стартует областной конкурс профессионального мастерства «Человек-праздник». В нём примут участие специалисты культурно-досуговых учреждений региона. «Мы надеемся, что он станет традиционным, - говорит Жанна Кучина, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности Мурманского областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. – В нём будут принимать участие практически все культурно-досуговые учреждения. А их в Мурманской области 75. Это очень большая цифра по сравнению с другими регионами. Это все самодостаточные и хорошо работающие культурно-досуговые учреждения».

Следом за «Человеком-праздником», 10 ноября, начнётся новый юмористический проект, под вкусным названием «Макароны по-флотски». А впереди ещё и «КВН без границ» - для людей с ограниченными возможностями здоровья, семейный конкурс «Родные люди» и молодежный «Круче всех!».

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте учреждения.