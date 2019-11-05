Неутомимость Андрея Чибиса, глава Мурманской области, не перестаёт поражать северян

Несмотря на то, что губернатор Мурманской области взял краткосрочный отпуск, он не перестаёт контролировать ситуацию в Кольском Заполярье. Совещание с министрами и представителями муниципалитетов глава региона провёл из столицы по видеосвязи.

Один из вопросов - жалобы северян на благоустройство городских территорий. Жители региона продолжают присылать Андрею Чибису сообщения о том, что некоторые строительные работы ведутся с нарушением регламентов. Например, не успели в летний период заасфальтировать участки дорог, а теперь асфальт кладут в снег. Затянулись ремонтные работы по некоторым объектам благоустройства.

Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, Андрей Чибис указал на необходимость полностью менять всю систему заключения и контроля исполнения контрактов по городскому благоустройству. В частности, он предложил ввести чёткий онлайн-контроль хода работ и предельный срок проведения торгов, после которого заключать контракты будет невозможно.

Но во время рабочего совещания была и позитивная нотка. У Мурманской области есть шансы получить деньги из федерального центра на модернизацию первичного звена здравоохранения. Для этого необходимо провести инвентаризацию медучреждений и подготовить программу модернизации. Заняться этим губернатор поручил профильному министру. Кроме того, Андрей Чибис поручил правительству составить «дорожную карту» первоочередных мер по развитию Мурманской области.

«Коллеги, хочу обратить ваше внимание на тему населённых пунктов. Для нас, наверное, это самая важная задача, которая есть. Вообще, не только ЗАТО, но и в Печенгском районе, те муниципалитеты, где большое присутствие военных, соответственно, есть соответствующий спрос на жильё и эти муниципалитеты требуют очень серьёзной модернизации», - заметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.