Невесёлая история мурманчан из дома «с мягкими игрушками» продолжается

23 января этого года в Мурманске в доме №6 на улице Сполохи произошло возгорание на крыше дома. Журналисты съёмочной группы «Арктик-ТВ» решили расспросить жильцов этого дома и узнать, в каком состоянии сейчас их квартиры.

Вот так выглядит первый подъезд двухэтажного деревянного дома по улице Сполохи, 6. 23 января этого года здесь загорелся чердак. Общая площадь, охваченная огнём, составила 50 квадратных метров. Прибывшим на место ЧП пожарным оперативно удалось справиться с возгорание. Тогда специалисты экстренных служб сообщали о 16 эвакуированных, но многие северяне после ЧП вернулись в квартиры своего дома.

Немало среди собственников и квартирантов людей пожилого возраста. Одна из них - Лидия Бондаренко, живет здесь последние 15 лет и это, несмотря на то что здание давным-давно признали аварийным.

Лидия Бондаренко, жительница дома на ул. Сполохи, 6: «Обращались и писали, в компанию управляющую сколько обращались с жалобами о том, что пол провалился. У нас же дырки тут в полу подъезда, там же тоже сплошные дыры. Никому ничего не надо! Сначала висело объявление, что к концу 2024 года будет снос, сейчас уже говорят, что к концу 2525-го».

Продукты мурманчане хранят в вёдрах и кастрюлях. И это не чудачество, а способ сохранить съестное. Еда может стать кормом для «Ларисок», так ласково женщины называют грызунов, бегающим по квартирам. Клопов здесь тоже хватает. Но гораздо больше беспокоит горожан провалившийся в подвал пол. Его, как могли, перекрыли фанерной доской. Впрочем, перекосившуюся душевую кабину, скорее всего, уже не восстановить.

Лидия Бондаренко живёт с сестрой Надеждой, которая въехала в деревяшку 58 лет назад. Ветеран труда. Всю жизнь проработала в рыбном порту.

Надежда Русанюк, жительница дома на ул. Сполохи, 6: «Я не могу, там мне сделали воду, провели в душе. Я сажусь на унитаз, ставлю тазик - так я моюсь... Да ещё пол провалился. Хорошо, что я туда не провалилась».

За коммунальные услуги в однокомнатной квартире сестры исправно платят 6300 рублей, а бед становится только больше. Подкинул неприятностей и пожар.

У соседей во втором подъезде отслоились обои и сырость по всюду.

На момент съёмки, а это было 26 января днём, света во всём доме не было трое суток. Жильцам приходилось пользоваться фонариками.

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили в управляющую компанию.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «По поводу дома на улице Сполохи 6, там нет света после пожара»…

- Восстанавливают. Закупили кабель, сегодня должны восстановить. Сейчас, подождите, у инженера уточню. В настоящее время эклектик на этом объекте.

- Сегодня свет будет, да?

- Конечно.

Свет жителям дома «с мягкими игрушками», его так прозвали в народе за неординарные украшения на фасаде, дали, но ситуацией всё равно заинтересовалась прокуратура, так как в ветхой двухэтажке жильцов быть не должно.

Юлия Морозова, помощник прокурора Октябрьского административного округа г. Мурманска: «В настоящее время прокуратурой округа проводится проверка по вопросу расселения граждан из указанного аварийного дома. В рамках указанной проверки, в том числе, будет дана оценка действиям администрации, а также разумности того срока, который они установили в настоящее время для расселения граждан из указанного аварийного жилья».

Расселить граждан согласно документам должны до 1 сентября 2024 года. Получается, что жители горевшей двухэтажки «благополучно» встретят ещё один новый год, переживут ещё одну зиму с дырками в полах и кровле. А деваться им всё рано некуда, опять придётся вытереть слезы и терпеть.