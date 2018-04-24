Невнимательность за рулём привела к ДТП на проспекте Героев-североморцев

Но привести к печальным последствиям и аварии может далеко не только езда в пьяном состоянии, но и банальная невнимательность. Как это случилось на проспекте Героев-североморцев в Мурманске.

При перестроении водитель чёрной машины мари «Кроссовер» не заметил двигавшуюся в крайнем правом ряду легковушку. Водитель последнего автомобиля такого маневра, вероятнее всего, не ожидал, поэтому растерялся и задел обочину, после чего через всю дорогу вылетел на встречную полосу.

Поток транспортных средств в этот момент был небольшой, но, надо обратить внимание на то, что ЧП произошло рядом с остановкой общественного транспорта, на которой находились люди. Если бы серебристую «Тойоту» подрезали на несколько секунд раньше, то машина вполне могла зацепить и пассажиров, ожидающих автобус. Но в этом случае обошлось без жертв.