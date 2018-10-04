Невыдуманные истории из жизни мэров Мурманска – в «Вечёрке»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В строгом рабочем костюме он инспектирует городские объекты, проводит совещания, решает важнейшие городские проблемы. А что кроется там, за серой тканью отутюженного костюма? Каков внутренний мир человека-руководителя, или, если хотите, руководителя как человека? Оказывается, Андрей Сысоев с 11 лет водит грузовой автомобиль и умеет неплохо готовить. Накануне Дня города «Вечерний Мурманск» поговорил с главой администрации Мурманска не о ремонтах, дорогах и проблемах ЖКХ, а о жизни и о любви. Читателям будет очень интересно.

За почти три десятка лет своей истории «Вечёрка» успела рассказать о тысячах горожан, каждый из которых сыграл свою роль в жизни заполярной столицы. Среди них были и мэры Мурманска разных лет, в том числе советских. В праздничном номере «Вечерний Мурманск» публикует невыдуманные истории из жизни мэров Мурманска. Например, о том, как танки ночью чистили Мурманск от снега.

«Исповедь инспектора» – так называется публикация «Вечёрки» о человек, который более двадцати лет проработал в ГАИ и патрулировал дороги Мурманска. Тогда на весь город было всего два-три экипажа ГАИ, а многие гаишники ходили пешком. По публикации «Вечёрки» современные водители и пешеходы могут сравнить работу инспекторов тех лет и нынешних.

Утро в семье мурманчан Гончаровых начинается не с кофе. Вот уже пару лет Елена и Николай каждый новый день встречают с пылесосом. Убирать им приходится ореховую шелуху, ведь у супругов в квартире живут две хитрые суетливые белки. Они умеют неплохо петь, порой устраивают сольные концерты, а ещё помогают хозяевам выбирать продукты.

А ещё в свежей «Вечёрке»: зачем мурманчанка делает пряники на принтере; кто из журналистов «Вечернего Мурманска» стал победителем городского конкурса; как Мурманск будет праздновать День города.