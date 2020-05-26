Невыездная Россия, или Отдыхать можно, но осторожно

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что с 1 июня начнут снимать ограничения, вызванные пандемией коронавируса. А в первой половине лета стартует запуск внутреннего туризма.

На первом этапе ожидается открытие санаториев с медицинской лицензией. Следом за ними планируется запуск остальной туристической отрасли: отели, курорты, пляжи и круизы. Отдыхать в России будет можно, но осторожно.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ: «Правительство не может допустить повторения ситуации. Нельзя допустить второй волны эпидемии, заражения. Но мы понимаем также, что людям необходимо отдохнуть. Благо в нашей стране есть все условия для этого. И сейчас надо помочь туристической отрасли подготовиться к приёму наших туристов на местах. И для того, чтобы субъекты соответствовали рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы они могли буквально на следующий день после соответствия этим требованиям начать принимать туристов».

Этим летом россиянам предложат новые направления для внутреннего туризма. В том числе будут запущены новые железнодорожные и автомобильные маршруты. Помимо традиционных туров на юг России, Министерство туризма готово предложить отдых на Русской Балтике - в Калининградской и Ленинградской областях.

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма: «Конечно же мы смотрим в сторону Дальнего Востока. Это доступное направление для жителей нашей страны, которые проживают за Уралом. Тут и тёплое с июля по сентябрь море, и вкусная еда, и культурно-познавательный отдых, и много-много всего».

Попал в перечень направлений для внутреннего туризма и Русский Север. В том числе Карелия и Мурманская область. По мнению главы Ростуризма, недорогие туры по этим направлениям могут вызвать неподдельный интерес у россиян.