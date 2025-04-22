День Победы — главный праздник для россиянСеверян приглашают принять участие в «Диктанте Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.25 19:30

Нейропсихология - помощник в работе с особенными детками

В Снежногорске прошёл семинар по обмену опытом для специалистов, работающих с детьми-инвалидами. Основным вектором работы стали адаптированные практики из сферы нейропсихологии.

Развивай, вдохновляй, поддерживай – три вектора, и, пожалуй, девиз, проекта, разработанного нейропсихологом Натальей Сычевой для воспитанников Центра социального обслуживания города Снежногорска.

Наталья Сычева, психолог Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «В рамках проекта мы организуем коррекционное сопровождение: занимается при помощи нейроподхода. Мы охватываем два направления: дети-инвалиды и дети, находящиеся в опасном жизненном положении».

Соответственно, занятия и упражнения для этих категорий совершенно разные: для одних – это развитие коммуникативных функций, для других – дефицитарных. «Нейровектор» стал продолжением экспериментальной программы, поддержанной средствами гранта агентства «Росмолодёжь». На сегодняшний день проект состоят из трёх направлений: непосредственная коррекционная работа с детьми, проведение обучающих семинаров, мастер-классов, встреч по обмену опытом для специалистов, а также разработка и издание методического пособия по теме нейропсихологии и коррекции.

Впрочем, нейропрактики так или иначе используют и педагоги, и узкие специалисты. Необязательно наличие в учреждении столь сложных технических средств для проведения мониторингов и развития у детей тех или иных навыков, использовать в работе можно простые мячи, трубочки, мыльные пузыри и спортивный инвентарь. Об этом и говорили, а больше показывали на семинаре для специалистов по работе с особенными детьми.

Наталья Сычева, психолог Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Ты не выгораешь, когда твоя миссия нацелена на добро, на то, чтобы помочь не только ребёнку, но и родителям».

Учитывается в рамках нейропсихологического сопровождения, конечно, возраст и особенности развития. Психологи проводят как индивидуальные, так и групповые занятия. Всё это нужно не только для укрепления нейронных связей, и следовательно формирования устойчивого навыка, но и для социализации и возможности полноценной коммуникации в обществе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Индекс курьера. Апрель 2025 – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 70 копеек, евро прибавляет почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: зафиксирован рост сообщений на неубранный мусор-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»