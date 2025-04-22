Нейропсихология - помощник в работе с особенными детками

В Снежногорске прошёл семинар по обмену опытом для специалистов, работающих с детьми-инвалидами. Основным вектором работы стали адаптированные практики из сферы нейропсихологии.

Развивай, вдохновляй, поддерживай – три вектора, и, пожалуй, девиз, проекта, разработанного нейропсихологом Натальей Сычевой для воспитанников Центра социального обслуживания города Снежногорска.

Наталья Сычева, психолог Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «В рамках проекта мы организуем коррекционное сопровождение: занимается при помощи нейроподхода. Мы охватываем два направления: дети-инвалиды и дети, находящиеся в опасном жизненном положении».

Соответственно, занятия и упражнения для этих категорий совершенно разные: для одних – это развитие коммуникативных функций, для других – дефицитарных. «Нейровектор» стал продолжением экспериментальной программы, поддержанной средствами гранта агентства «Росмолодёжь». На сегодняшний день проект состоят из трёх направлений: непосредственная коррекционная работа с детьми, проведение обучающих семинаров, мастер-классов, встреч по обмену опытом для специалистов, а также разработка и издание методического пособия по теме нейропсихологии и коррекции.

Впрочем, нейропрактики так или иначе используют и педагоги, и узкие специалисты. Необязательно наличие в учреждении столь сложных технических средств для проведения мониторингов и развития у детей тех или иных навыков, использовать в работе можно простые мячи, трубочки, мыльные пузыри и спортивный инвентарь. Об этом и говорили, а больше показывали на семинаре для специалистов по работе с особенными детьми.

Наталья Сычева, психолог Полярнинского комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Ты не выгораешь, когда твоя миссия нацелена на добро, на то, чтобы помочь не только ребёнку, но и родителям».

Учитывается в рамках нейропсихологического сопровождения, конечно, возраст и особенности развития. Психологи проводят как индивидуальные, так и групповые занятия. Всё это нужно не только для укрепления нейронных связей, и следовательно формирования устойчивого навыка, но и для социализации и возможности полноценной коммуникации в обществе.