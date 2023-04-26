Незабываемые эмоции от «шахмат на зелёном сукне»

Ученики проекта «Академия телевидения» курса «Я - журналист» в обучении используют больше практики. В этот раз юный журналист Виталий Мерзлов отправился в гости в Федерацию бильярда, где пообщался с бильярдистами разных возрастов и попробовал свои силы в этом виде спорта.

Виталий Мерзлов, ученик «Академии телевидения»: «Шахматы на зелёном сукне» - именно так называют бильярд. Кто-то берёт кий в 7-8 лет, другие входят во вкус в зрелом возрасте».

В этот раз в бильярдном клубе играли представители разных поколений. Виталию, удалось пообщаться с каждым из них и попробовать себя в этой интеллектуальной игре. Кий он взять в руки впервые. Сразу попасть в шар не получилось, но после одного промаха всё пошло как по маслу.

А помогает познать азы бильярда Никита Сапонов, ему 14 лет. Приехал из Кировска. Парень хоть и юный игрок, но уже не раз становился победителем различных турниров. Бильярд для него - образ жизни. И нашего будущего журналиста тоже заинтересовал игрой так, что Виталя захотел вернуться сюда вновь.

Никита с особым трепетом относиться к своему спортивному инвентарю. Парень знает всё, что касается ухода и хранения кия и даже сам накопил деньги на его покупку.

Никита Сапонов, игрок в бильярд, г. Кировск: «Мечтал об этом кие очень долго. Это восьмилучевой напряженный запил. Здесь четыре дерева в него входит. Наклейка на неё стоит жёсткая. Ухаживать за ним для кого-то просто, а для кого нет. Его нужно протирать, если на нём нет воска, то защитный воск на него наносить, чтобы дерево защищать».

Также парень рассказал нам, что важно соблюдать бильярдный этикет независимо от проигрыша, достойно идти к своей цели и не опускать руки.

Никита Сапонов, игрок в бильярд, г. Кировск: «Несколько раз были случае, когда я играл с одним человеком. Выиграл у него. Он несколько раз сломал кий свой: то об стол, то об колено, то шарики кидал. Я считаю, что это не совсем прилично в бильярдном спорте, так как это спорт джентльменов, можно сказать».

Много чего знает о правилах игры и Геннадий Ильич. Ему 94 года. В стенах Федерации бильярда он всегда уважаемый гость. Ветеран стабильно играет три раза в неделю - одно из преимуществ пенсионного возраста.

Геннадий Зайцев, игрок в бильярд, г. Мурманск: «Здесь забываешься о бытовых, о служебных проблемах. Он отключает, как рыбалка, как другие виды спорта. Полностью отключают от домашних и производственных забот».

Виталию, удалось сегодня перенять опыт у двух игроков разных поколений.

На кадрах был представлен русский бильярд, но есть ещё пул и снукер, которые значительно отличаются друг от друга.

Анжелика Багриевская, президент Федерации бильярда Мурманской области: «Снукер - это тоже 12-футовый стол. Здесь сукно другое. Очень тактильное, как трава. Здесь другие шары - они меньше, здесь другие кии. Они тоже меньше и под эти шары тоньше и лузы со округлениями».

В мае этого года в стенах Федерации бильярда состоится Кубок губернатор, который соберет участников из разных уголков области. Бильярдные чемпионат остаются необыкновенным зрелищем для «гурманов спорта».

Смотря на бильярдистов, можно получить незабываемые эмоции и получить своеобразную порцию культурного и эстетического наслаждения.