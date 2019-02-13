День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.19 19:30
Незадачливые молодые угонщики машин получили условные сроки
В Кандалакше перед судом предстали двое горе-автоугонщиков, которые попытались похитить транспортные средства, вот только завести легковушки у них так и не получилось.
Следствием и судом установлено, что в ночное время с 1 на 2 сентября 2018 года молодые люди предприняли попытки угона пяти иномарок. Однако, довести своё преступление до конца, то есть совершить поездку на автомобилях, они не сумели, так как не смогли запустить двигатели машин.
Ещё во время следствия подозреваемые свою вину признали полностью.
Кандалакшский районный суд приговорил 16-летнего подсудимого к 1 году лишения свободы условно, а 18-летнего злоумышленника к 2 годам, так же условно.
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