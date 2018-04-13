«Незаконная забастовка» жильцов дома, или Смогут ли следователи разобраться в конфликте

В Мурманской области появились первые уголовные дела по факту подделки протоколов собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Одно из них возбуждено по обращениям жителей дома № 7 по улице Крупской. Люди уверены, управляющая компания «Мурман-сити» пришла в их дом незаконно. Жилищники, впрочем, все обвинения отрицают, и, в свою очередь, обвиняют граждан в попытках «раскачать коммунальную лодку».

О конфликте между жителями дома номер 7 по улице Крупской и управляющей компании «Мурман-сити» редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала. Вот уже пол года активные граждане пытаются доказать, что жилищники взяли их дом в управление незаконно.

- Мы были недовольны работой Голяна, когда он у нас был ещё в обслуживающей компании, - говорит Татьяна Гурская-Новикова, жилец дома № 1 по улице Крупской. - А теперь он сам себя назначил управляющей компанией. Вы знаете, это из рук вон, это никуда не годится.

Раньше эта и несколько соседних девятиэтажек находились под управлением ТСЖ, а «Мурман-сити» была компанией обслуживающей. Однако, затем, по словам жилищников, состоялось собрание собственников жилья, на котором большинство граждан решили из товарищества выйти, а обслуживающую компанию выбрать в качестве управляющей. Довольны такими переменами оказались не все. Часть жильцов уверена: собрание было фикцией, а протокол с подписями сфальсифицирован. Протест поддержали и в других домах.

- Непонятно кто, непонятно откуда приходили представители в третий дом, приходили к бабушкам, требовали, чтобы они подписали, - рассказывает Алла Трошина, житель дома № 7 по улице Крупской. - Приходилось людей просто выгонять из подъездов, чтобы они не мешали людям нормально жить. Квитанции, выпущенные управляющей компанией, жители домов не оплачивают, считая, что собирать платежи «Мурман-Сити» не имеет права. По окончанию тяжб погасить долги за коммунальные услуги всё равно придётся. Люди прекрасно это понимают, а поэтому откладывают на будущее деньги с пенсий и зарплат. Такую забастовку незаконной считает уже управляющая компания.

- Реально процентов 60 жильцов не платят. Но у нас есть определённая законодательная база, пройдёт определённый промежуток времени и, возможно, на них, если они не одумаются, будут поданы исковые заявления, - предупреждает Олег Голян, директор управляющей компании «Мурман-Сити». - Услугу, которая предоставляется нами, необходимо оплачивать.

Несмотря на взаимные обвинения, удача пока на стороне жильцов. Правоохранительные органы действительно нашли нарушения в протоколах собрания и возбудили уголовное дело. Правда, пока в отношении неустановленного лица.

- Я сегодня съездила, проверила, чувствую, что дело пошло, - рассказывает Алла Трошина, житель дома № 7 по улице Крупской. - Мошенники будут наказаны. Рейдерские захваты надо прекратить. Пусть выскажутся люди, которые действительно понесли и моральный, и материальный ущерб от того, что полгода нами занимаются и нами управляют люди нечистые на руку.

Впереди расследование и, возможно, суд. Но руководство «Мурман-сити» это почти не волнует. В своей правоте они уверены и считают, что волнения жильцов - это козни бывшего председателя ТСЖ.

- Один мошенник сменил другого мошенника. По-другому я не могу сказать, - подводит черту Олег Голян, директор управляющей компании «Мурман-Сити». - По одному мошеннику, председателю, уголовное дело благополучно закрылось. Признали его виновным, отстранили от работы, человек продолжает исполнять свои обязательства. Как бы негласно является предводителем вот этих вот восьми женщин, которые мутят, баламутят, по-другому я не могу сказать, воду.

Кого из мутной воды коммунальных дрязг выловят правоохранительные органы, покажут следственные действия. Однако уже сейчас можно отметить, что активные жильцы дома № 7 по улице Крупской добились невозможного. Это одно из первых уголовных дел, возбуждённых по нарушениям в протоколах собраний собственников жилья в регионе.

Напомним, ещё в 2017 году полицейские утверждали, что, несмотря на многочисленные заявления о фальсификации документов, возбудить уголовное дело по ним крайне трудно.