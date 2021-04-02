Незаметно подойти, тихо выполнить задачу и уйти «на высокой ноте»

Именно так выглядят тренировки разведки морской пехоты. Такие учения недавно прошли в Печенгском районе, где разведчики показали себя на высоте.

Разведчики из посёлка Спутник отработали тактику рейдовых действий в Арктике, учебные манёвры включали отработку стрелковых навыков, тактики засад, а также использование разведывательных спецсредств.

Глубокий снег – серьёзное препятствие даже для армейской техники, но и здесь морской пехоте есть что ответить: для передвижения в таких непростых условиях бойцы применили вездеходы «Алеут» и армейские снегоходы А-1.

На вооружении бригады морской пехоты находятся снегоболотоходы ГАЗ-334420 «Алеут». Используется в бригаде уже в течение 3-4 лет. Основное их назначение - перевозка раненых в условиях глубоко снежного покрова.

Помимо навыков ведения боя с условным противником, командиры подразделений старались научить морпехов мыслить нестандартно, с чем солдаты, по оценке организаторов учений, также успешно справились.