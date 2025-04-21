Незаслуженно забытая песня о защитниках Заполярья вновь звучит в Мурманске

Считавшуюся утраченной композицию восстановили студенты и педагоги Мурманского педагогического колледжа, таким образом почтив память воспитавшего целое поколение учителей педагога-фронтовика Георгия Янни.

Георгий Эммануилович Янни – педагог, фронтовик, музыкант, композитор, но для многих студентов, проходивших обучение в Мурманском педагогическом училище, он стал вторым отцом, добрым наставником и верным другом.

Наталья Ивкина, ветеран труда, член Совета ветеранов педагогического труда областных учреждений образования «Оптимист»: «Что заложил в нас Георгий Эммануилович Янни оно в нас осталось … Оно в нас так заложено, что помогает нам жить и сейчас».

Георгий Янни родился в Одессе. В 1942 году ушёл добровольцем на войну. После полученного ранения его демобилизовали и он поступил в музыкальное училище. После окончания обучения Георгий Эммануилович переехал в Мурманск и с 1948 года стал обучать будущих педагогов Заполярья.

Наталья Ивкина, ветеран труда, член Совета ветеранов педагогического труда областных учреждений образования «Оптимист»: «А до этого он в Одессе играл на гитаре».

Даже спустя полвека, выпускники учреждения не забывают своего педагога, навещают могилу, рассказывают современным студентам Мурманского педагогического колледжа об этом выдающемся человеке. В их памяти он остался тем, кто всегда помогал, наставлял и был способен зажечь искру абсолютно в каждом своем ученике».

Алексей Соколов, ветеран труда, член Совета ветеранов педагогического труда областных учреждений образования «Оптимист»: «В сердце несу это замечательное имя – Георгий Эммануилович».

Георгий Эммануилович остался в истории Мурманска не только как педагог, но и композитор. Впервые его песня «Солдат Заполярья», посвящённая героям, защищавшим Север, была исполнена в 1974 году. Затем её незаслуженно забыли.

На помощь в вопросе сохранения наследия педагога-фронтовика пришли его воспитанники. И к 80-летию Великой Победы в городе-герое песня прозвучала вновь. Композицию на сцене Центра современного искусства «СОПКИ.21А» исполнил сводный хор Мурманского педагогического колледжа.

Ксения Партас, студентка Мурманского педагогического колледжа: «Хочется, чтобы об этом человеке узнало как можно больше людей в Мурманске и за его пределами».

Оригинальная партитура произведения была найдена при поддержке семьи Георгия Эммануиловича, бывших коллег и друзей. Создание профессиональной фонограммы профинансировал Мурманский педагогический колледж, где вокальную партию исполнила одна из его студенток Алена Миронова.

Алена Миронова, студентка Мурманского педагогического колледжа: «В песне же про солдата поётся».

Теперь композицию точно не забудут, она не потеряется с течением времени. Возможно, ей суждено наконец-то занять достойное место среди военных песен нашей страны.