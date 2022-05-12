Нежданчик! «Град» из камней прошёл сегодня ночью в Коле

Сход камня в городе Кола почти вдребезги разбил автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

Этой ночью житель Колы Евгений Пестов проснулся не по будильнику, а от звука сигнализации своей машины. То что случилось с автомобилем, припаркованном в одном из дворов на проспекте Миронова, повергло всю семью в шок.

Евгений Пестов, потерпевший: «Где-то в районе половины второго, соответственно я спал уже, услышал сигнализацию и посыпались стекла. Дома сигнализация от машины сыграла, я выглянул в окно и увидел такой нежданчик - камень оказался у меня в машине».

Чтобы разобраться в случившемся Евгений незамедлительно обратился в полицию и управляющую компанию. Теперь планирует сделать запрос в администрацию города. Ведь такие инциденты случались и ранее, но меры не были приняты.

Евгений Пестов, потерпевший: «В дальних домах женщина говорит, что в управляющую компанию заявление писала. Она видела, что сход камней здесь присутствует. Ходили слухи, что хотели какие-то блоки выше ставить, чтобы какие-то преграды для камней. Но это было, не знаю, сколько времени прошло, как видите ничего не изменилось».

Больше чем сохранность личного имущества жителей беспокоит безопасность детей. Ведь при таких обстоятельствах гулять на сопке или играть возле дома становится страшно.

Надежда Гусева, жительница Колы: «Это не первый раз. Я маленькая гуляла и постоянно тут камни падают. Тут машины паркуются, тут гуляют дети».

Евгений Пестов, потерпевший: «У меня жена с коляской гуляет... Получается, что надо постоянно контролировать, чтобы не случилось что-то подобное».

Автоинспекция в такой ситуации не поможет. Падение камня на припаркованный автомобиль не считается дорожно-транспортным происшествием.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Если камень попал в автомобиль, который движется по трассе, к примеру, просто упал со скалы, нужно понимать, что водитель должен иметь страховку: либо КАСКО, либо ОСАГО. Если он имеет КАСКО в страховой компании, то тогда он может обратиться в ГИБДД».

Своими силами и с помощью поддержки общественности Евгений Пестов намерен найти ответственных за ЧП. А пока мужчина выходит из дома с опасением за свою жизнь и жизнь своих близких.