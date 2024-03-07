«Неженские профессии» не пугают юных северянок

В Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия» впервые состоялся круглый стол «Неженские профессии», где ученицы кадетских классов поделились своими планами на будущее с главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным.

В преддверии Международного женского дня 12 участниц Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» встретились с главой администрации Юрием Сердечкиным. Круглый стол «Неженские профессии», где девушки рассказали о своих планах на будущее, состоялся в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Вы выбрали для себя очень сложный путь. Путь служения. Для мальчишек это более понятная история, а для вас - это осознанное решение. Сегодня я хочу вас поздравить с наступающим праздником, вы шикарно выглядите, у вас очаровательные улыбки».

Многие ученицы, которые пришли на встречу, решили не только участвовать в патриотических движениях, но ещё и в дальнейшем связать свою судьбу с органами МВД, МЧС, а также с Вооружёнными Силами Российской Федерации. Например, Марьяна Рыбакина хочет пойти по стопам своего дяди, который служит связистом. После окончания школы у девушки в планах поступить в военную академию в Санкт-Петербурге.

Марьяна Рыбакина, участница военно-патриотического клуба «Витязь»: «Я с детства люблю технику. Сейчас мы в клубе достаточно много уделяем время технике и связи. У нас недавно был юбилей, - 10-летие, нам Росгвардия подарила рации и средства связи».

Помимо личных планов девушка поделилась проектами военно-патриотического клуба «Витязь», которым руководит мама Марьяны.

Марьяна Рыбакина, участница военно-патриотического клуба «Витязь»: «У нас планируются различные соревнования, поездки в Москву, где мы будем показывать навыки пилотирования дронов, примем участие в параде. Планируем укладку парашютов освоить».

Девушки, собравшиеся за круглым столом, представляют разные школы и военно-патриотические организации, однако, их объединяет любовь к Родине.