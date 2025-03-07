Неженское это дело

Каждой из героинь нашего следующего сюжета не раз приходилось слышать снисходительные комментарии о своем профессиональном выборе. Впрочем, переубеждать кого-то девушки не собираются, главное, - любовь к делу, которая, как правило, сильнее любых аргументов.

Приветливо машет рукой с высоты 30 метров машинист крана «Паллада-50», одного из самых крупных плавучих доков в Кольском Заполярье, ловко поднимается по тонким и опасным вертикальным ступеням. Всё это ради шикарных рассветов и закатов с видом на бухту Кут.

Крановщик судоремонтного предприятия «Нерпа» с легендарной фамилией Леонова шутит, что именно она и повлияла на решение покорить высоту.

Елизавета Леонова, машинист крана ПД-50, г. Снежногорск: «Заразилась, выучилась. Вот оно – моё небо!».

Выросшая в среде потомственных врачей и академиков Елизавета своим выбором профессии немало поволновала маму, для которой такое будущее дочери казалось весьма странным. Но вот уже почти 40 лет машинист крана отказывается менять небо даже на простую и спокойную жизнь пенсионера.

Елизавета Леонова, машинист крана ПД-50, г. Снежногорск: «Не могу я уже без него. Пошла на пенсию, два месяца посидела, поняла, что не хочу. Просила ребят, чтобы забрали меня назад».

Елизавета Леонова заразила любовью к морю, небу и работе на высоте собственного сына – с противоположной стороны в кабине второго крана плавдока родные глаза. Так, уверяет машинист, будто слаженнее идёт дело. А в доке ПД-15, который в силу своего меньшего размера принимает на ремонт корабли и судна не столь габаритные, рассчитывать крановщику Елене Смирновой приходится всё больше на себя.

Елена Смирнова, машинист портального крана ПД-15, г. Снежногорск: «Люблю высоту, это красота – птички рядом летают».

Впрочем, жаловаться не приходится: её в бригаде лелеют и оберегают – ведь Лена одна из трёх женщин в суровом мужском коллективе. За тринадцать лет работы крановщиком ей ни разу не приходилось жалеть о выборе профессии, хотя работа не из лёгких. Даже, когда, казалось бы, можно смело опереться на сильное плечо, существуют погодные условия – они куда серьёзнее обстоятельств. Ветер – самое опасное явление, которое временно может остановить даже такую многотонную конструкцию.

Елена Смирнова, машинист портального крана ПД-15, г. Снежногорск: «Снег, дождь, ветер свыше 15 м/с – мы не работаем».

А вот коренная жительница города судоремонтников Виктория Круглова предпочитает работу на земле. Впрочем, условия у машинистов с виду схожие: такая же комфортная кабина с прекрасным обзором, джойстики для укрощения техники, непредсказуемые погодные обстоятельства и десяток различных задач в день. Устранять коммунальные проблемы – основная специфика её труда. Небольшой погрузчик с лёгкостью проходит по узким тротуарам – там, где крупногабаритная техника со снегом не справится. Однако, это сегодня Вика умело обращается с машиной, раньше уборкой на улицах города приходилось заниматься вручную.

Виктория Круглова, водитель погрузчика, г. Снежногорск: «Сначала это было просто работой, сейчас хочется развиваться дальше».

Начальство стремление специалиста повысить профессиональные навыки поддержало, Виктория прошла подготовительные курсы по вождению спецтехники. И хоть работа кажется ей безумно интересной и ответственной, коммунальщик уже мечтает пересесть на машину погабаритнее.

Виктория Круглова, водитель погрузчика, г. Снежногорск: «А на большом погрузчике – обычном погрузчике – эмоций больше, там и страх, и адреналинчик играет».

Прохожие мужчины смотрят снисходительно, женщины ободряюще улыбаются, когда видят Викторию за работой. Водитель погрузчика, старательно очищая пешеходные зоны от снежных масс и наледи, увлечена своими мыслями: благодаря усилиям коммунальной службы население, как минимум, будет убережено от падений и травм на доверенной Вике территории.